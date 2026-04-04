Танцевальный видео-арт-спектакль «Петля / Loop»
Центр Современного Искусства им. Сергея Курехина, Средний проспект Васильевского острова, 93
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Тебя ждёт чувственная и визуально мощная история, в которой движение встречается с цифровым искусством и превращает пространство в атмосферный арт-перформанс. Не кино, не театр и не концерт — что-то между. Идеальный повод провести вечер вдвоём — красиво, странно и совсем не банально.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи