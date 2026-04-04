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Танцевальный видео-арт-спектакль «Петля / Loop»

Центр Современного Искусства им. Сергея Курехина, Средний проспект Васильевского острова, 93

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Тебя ждёт чувственная и визуально мощная история, в которой движение встречается с цифровым искусством и превращает пространство в атмосферный арт-перформанс. Не кино, не театр и не концерт — что-то между. Идеальный повод провести вечер вдвоём — красиво, странно и совсем не банально.

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