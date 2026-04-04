Тебя ждёт чувственная и визуально мощная история, в которой движение встречается с цифровым искусством и превращает пространство в атмосферный арт-перформанс. Не кино, не театр и не концерт — что-то между. Идеальный повод провести вечер вдвоём — красиво, странно и совсем не банально.