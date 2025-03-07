Танцевально-телесный женский ретрит-шабаш «Проявленность»
Йога-холл «Глубокое», база «Йога холл», Санкт-Петербург, Ленинградская область, Выборгский район, поселок «Грибное»
Начало:
Завершение:
от 20000₽ до 25000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
В мире мы проявляемся через слова и действия, и очень часто форма нашего собственного проявления не подходит нам самим — либо недостаточно позволяем себе проявляться, либо проявляемся в избытке, что тратит драгоценную энергию! Корректная проявленность важна для того чтобы быть видимым, понятным и признанным в обществе. Она помогает устанавливать контакт с другими людьми, выражать свои мысли и чувства, а также добиваться своих целей. Проявленность способствует развитию личности, самоутверждению и самореализации. Важно проявлять себя так, как нужно именно тебе, вне навязанных обществом трендов, без ощущения чувства вины! В программе Шабаша: - танцевально-телесные, творческие, психологические практики - танцевальный мастер-класс - баня - игры - прогулки в лесу - общение в женской тёплой компании В стоимость включены: трансфер, проживание, питание, баня, практики. Время отъезда трансфера в 12:00 туда и в 18:00 обратно. Возможна поэтапная оплата или рассрочка через банк, подробности у организатора. Можно получить скидку 500 р за каждую приведенную подругу в тур (скидка действует только на новых участниц тура). Запись: https://t.me/avakusha Подробнее: https://t.me/wildshabash
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