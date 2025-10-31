3-дневный тур за городом. Для кого этот тур? 1. Если ты чувствуешь, что что-то блокирует твою любовь, карьеру или мечты, даже несмотря на осознанность и развитие — это может быть твоя теневая часть личности. 2. Если ты уже знаешь и практикуешь работу с тенью, но хочешь глубже проработать свои запросы в кругу единомышленниц или просто побыть в месте, где можно без масок набраться ресурса и просто дать телу двигаться и дышать без вмешательства ума. - Вблизи елового леса Санкт Петербурга - В сопровождении опытных энергопрактиков, психолога и телесно-двигательного практика. - В теплом, безопасном и принимающем пространстве. Что получишь? - Разберёшься, почему повторяешь одни и те же ошибки и сценарии. - Научишься работать с этим не через «ум», а через тело, творчество и энергию. - Перестанешь бояться выглядеть «странно» — здесь это норма! - Глубже проработаешь свои запросы, даже если уже знаком(а) с темой. - Поймёшь, как решить свою проблему. Всё это приводит: - к отсутствию внутреннего саботажа при любых действиях; - снижению хронической тревоги; - начинаешь притягивать цельных людей, а не тех, кто транслирует твои боли; - Перестаешь заедать или запивать свой стресс и усталость - Находишь смелость быть «неудобной» - и многое другие сильные фишки, которые появляются после знакомства с «тенью» Не танцы. Не терапия. Не про исправление - это про знакомство, про правду и про жизнь здесь и сейчас. Практики проводят 2 основных ведущих: Елена Котляр психолог-консульиант. В данный момент учится на магистратуре психолого-педагога. Практический опыт 5 лет, телесный практик с 2024. Александра Овсянникова. Телесно двигательный практик (ТДП). Инструктор по двигательным практикам. Практический Опыт работы 2 года. Приглашённая ведущая Ольга - звукотерапевт, которая проведёт звуковую медитацию с поющими чашами. Практики, которые запланированы на туре: Медитации, танцевально двигательные практики, экстатичные танцы, творческие практики на создание своего аромата и создание своего танца. Практики на проявленность и самоуверенность - индивидуальный танец в кругу. Развлекательные лёгкие игры Запись в ТГ.