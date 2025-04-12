Групповой тренинг позволит подсветить тему любовных взаимоотношений через контакт со своим телом. В программе: - Танцевально-двигательная терапия, - Телесно-ориентированная терапия, - Медитации, - Безопасное, доверительное общение в женском кругу. Продолжительность тренинга: 3 часа. Ведущая: Наталия Ерохина, танцевально-двигательный терапевт и психолог.