Танцевально-психологический тренинг «В ритме сердца: любовь и отношения»
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3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Групповой тренинг позволит подсветить тему любовных взаимоотношений через контакт со своим телом. В программе: - Танцевально-двигательная терапия, - Телесно-ориентированная терапия, - Медитации, - Безопасное, доверительное общение в женском кругу. Продолжительность тренинга: 3 часа. Ведущая: Наталия Ерохина, танцевально-двигательный терапевт и психолог.
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