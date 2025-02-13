Тебе подходит практика, если: — в жизни больше «надо», чем «хочу»; — сложно доверять своим желаниям; — живёшь словно не свою жизнь; — хочешь быть собой, но не понимаешь, как это, и не знаешь, с чего начать; — кажется, что проблема в тебе и если бы ты стал(а) другим, то всё бы изменилось. На танце-психологической практике ты: — познакомишься с собой и поймёшь, что с тобой все ок; — начнёшь слышать себя и свои желания, доверять своему телу и обращаться к нему, когда нужно; — почувствуешь внутреннюю гармонию и целостность; — взбодришься, зарядишься энергией и силой! И всё это с помощью движения, танца и психологии. Специальные умения не требуются. Будет много общения и расслабления :) Ведущая практики — Анастасия Демьяненко, гуманистический психолог и танце-двигательный терапевт, руководитель студии танце-двигательных практик. Более 20 лет занимается танцами и работой с телом. Количество мест ограничено — всего 10 участников. Стоимость: 2 000 р (при ранней брони — 1 500 рублей).