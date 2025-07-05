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Тантра Лайф

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Танцы и практики под открытым небом с диджеем. Участие в Тантра Лайф — это путь к улучшению физического здоровья, эмоциональной устойчивости и повышению уровня осознанности. Ты научишься отпускать контроль, раскрывать свой потенциал и находить гармонию между телом, умом и душой. Это шанс пробудить внутреннюю силу и вдохновение, наполнив свою жизнь энергией и радостью. Dj-сет от Eidofey. Почувствуй свободный поток своей жизни! Сбор гостей с 13:30 до 14:00. Запись в телеграме.

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