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Танцы и практики под открытым небом с диджеем. Участие в Тантра Лайф — это путь к улучшению физического здоровья, эмоциональной устойчивости и повышению уровня осознанности. Ты научишься отпускать контроль, раскрывать свой потенциал и находить гармонию между телом, умом и душой. Это шанс пробудить внутреннюю силу и вдохновение, наполнив свою жизнь энергией и радостью. Dj-сет от Eidofey. Почувствуй свободный поток своей жизни! Сбор гостей с 13:30 до 14:00. Запись в телеграме.
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