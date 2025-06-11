Шардоне — сорт хамелеон. В умелых руках винодела может проявлять себя совершенно по-разному. Ты встретишь его в тихих и игристых винах, моносортовых и ассамбляжных вариантах. Шардоне способен быть сухим, маслянистым, сливочным — на дегустации познакомимся со всеми стилями сорта. Все дегустации мы проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.