Арт-бранч – утренний мастер-класс по живописи с художником и бокалом игристого. Каждая гостья напишет свою звезду – воплощение женственности, роскоши и красоты! 6 разных образов на выбор в своей цветовой гамме, украшаем картину золотом и серебром в прекрасном интерьере итальянского ресторана. Угощаем бокалом охлажденного игристого. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал игристого в подарок - Все арт-материалы включены.