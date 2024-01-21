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Арт-бранч – утренний мастер-класс по живописи с художником и бокалом игристого. Каждая гостья напишет свою звезду – воплощение женственности, роскоши и красоты! 6 разных образов на выбор в своей цветовой гамме, украшаем картину золотом и серебром в прекрасном интерьере итальянского ресторана. Угощаем бокалом охлажденного игристого. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал игристого в подарок - Все арт-материалы включены.
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