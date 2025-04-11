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Taka Taka — движение андеграундной музыкальной сцены с одноименной серией подкастов. Проект собрал в себе минимал и микро-хаус звучание, сеты талантливых диджеев и музыкантов. Лайнап: TENA EUKA LORUM KOLHIDA TEXTURE MIO RISTIC TONEL’ B2B ILYA URSAKI
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