Празднование дня рождения лейбла Така-Така в коллаборации с промо-группой Лабиринт (Labyrinth). 10 лет круглая дата — здесь соберутся резиденты и их друзья. Диджеи: Ro Khari Igro Ksurr Lorum Nick-Os Tonel Waga Keepray Faina Lisien Oskar Schultz Andrey Pshanava