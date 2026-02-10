Така-така 10 лет х Лабиринт (Taka Taka 10 Years x Labyrinth)
M4, Мельничная улица, 4
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Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Празднование дня рождения лейбла Така-Така в коллаборации с промо-группой Лабиринт (Labyrinth). 10 лет круглая дата — здесь соберутся резиденты и их друзья. Диджеи: Ro Khari Igro Ksurr Lorum Nick-Os Tonel Waga Keepray Faina Lisien Oskar Schultz Andrey Pshanava
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