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Так возможно, так близко...

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по избранным рассказам А. П. Чехова. «А счастье было так возможно, так близко!» — эта цитата из «Евгения Онегина», снискавшая популярность во времена Чехова, стала лейтмотивом нового спектакля режиссёрского дуэта Александры Мамкаевой и Виктора Бугакова. Открытый диалог режиссёров и актёров определил формат самого спектакля. Лаконичное оформление и живое музыкальное сопровождение, исполняемое оркестром актёров, создают атмосферу доверия и камерной беседы со зрителем. Многие из актёров специально для спектакля научились играть на музыкальных инструментах, что добавляет глубину и выразительность. Взяв за основу такие рассказы, как «О любви», «Дом с мезонином», «Рассказ госпожи NN» и «Шуточка», два совершенно непохожих друг на друга режиссёра решили поговорить о ценности мимолётного, важности умения почувствовать момент и не упустить своё счастье. Они раскрывают тему несбывшегося через призму нерешительности, страха и случайности. Неосторожные фразы и поступки легко ломают что-то важное, страх и молчание множат упущенные возможности. И только спустя много лет мы находим в себе силы признаться: а ведь счастье было совсем рядом. Этот спектакль провоцирует зрителя на размышления о своём мимолётном, и, может быть, ещё не упущенном счастье...

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