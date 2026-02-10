В эту субботу особняк вновь станет эпицентром праздника, но в этот раз особенно громкого — соберутся, чтобы поздравить с днём рождения резидента — Tage. Танцпол для него — место, где он может показать свою любовь к музыке, а сеты — это всегда искренняя энергия и душа.