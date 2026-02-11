Денис Байгозин расскажет о химии, скрытой за блеском драгоценностей. — Почему драгоценных камней всего пять? — Зачем ультрафиолет ювелирам? — Из чего состоит твоя «золотая» цепочка на самом деле? — Что означает проба и почему чистые металлы почти не используют в украшениях? — Как отделяют металлы из сплава, чтобы создать что-то новое? Поговоришь о добыче и очистке драгоценных металлов, их выделении из руд, промышленных отходов и старой электроники. Разберёшься, почему золото так дорого и от чего на самом деле зависит его цена. В финале — химическая проверка чистоты золота каплей азотной кислоты. Денис Байгозин — химик-разработчик, научный сотрудник ун-та ИТМО, рук-ль Химического центра Президентского ФМЛ 239.