System of a Down трибьют
площадь Конституции, 2
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от 1000₽ до 16000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хиты System of a Down — это всегда взрыв! Безудержный драйв, полный зал энергии и песни, которые хочется кричать во весь голос! Готовься прыгать, слэмиться и петь хором каждую строчку! Зови друзей и заряжайся на 100% под любимые хиты от Chop Suey, Toxicity до B.Y.O.B. и Aerials
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