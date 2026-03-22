Хиты System of a Down — это всегда взрыв! Безудержный драйв, полный зал энергии и песни, которые хочется кричать во весь голос! Готовься прыгать, слэмиться и петь хором каждую строчку! Зови друзей и заряжайся на 100% под любимые хиты от Chop Suey, Toxicity до B.Y.O.B. и Aerials