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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Систем (System) IX

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль System возвращается с главой IX. Фестиваль System, чьи прошлые главы гремели выступлениями Solomun, Boris Brejcha, Stephan Bodzin, Oliver Koletzki, Adriatique и многих других, снова в Санкт-Петербурге. Первый хедлайнер фестиваля — Teenage Mutants [Drumcode]. Имена остальных артистов будут объявлены в несколько этапов. В этот раз вечеринка пройдёт в историческом месте города, чтобы создать новую веху. Тебя ждут две контрастные, но равно эпичные локации: — Основная сцена под открытым небом с панорамным видом на воды залива, где музыка будет сливаться со стихиями — Заводская сцена в стенах индустриального гиганта На этих площадках выступят как всемирно известные зарубежные артисты, так и лучшие представители российской электронной сцены. С приближением даты фестиваля стоимость билетов будет расти.

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