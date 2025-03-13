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Сыр и вино: мир и Россия

Московский проспект, 171

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

С каждым новым сезоном авторитет российских вин, винных марок и сыров растет. Но слишком много секретов и мифов окружает русское виноделие и сыроварение. Узнаешь, где и как делается наше вино и сыр, а также мифы, связанные с ними. Пробуешь российские вина - от игристого до десертного - в сочетании с сырами мира и фермерскими российскими. Будут представлены несколько сортов вкуснейших сыров, с другой – превосходные белые российские вина. Легкая кислинка, минеральные акценты, бархатистая тельность вин составят идеальную пару и подчеркнут аромат сыров своим утонченным букетом элегантности и гармоничности. На дегустации будет представлен сет из 8 сыров: 4 из России (фермерские) и 4 со всего мира в сочетании с винами мира. Узнаешь о правилах сочетания сыра с вином, найдешь идеальную пару!

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