Талантливые музыканты из Самары, создающие музыку в жанре инди-фолк. Звучание группы наполнено особой энергетикой: нежные, мелодичные партии переплетаются с глубокими, проникновенными текстами, которые затрагивают самые тонкие струны души. В их композициях можно услышать отголоски древних сказаний, пересказанных на языке современной музыки. Двери — 19:00.