Sylva
Циферблат, набережная реки Мойки, 90
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от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Талантливые музыканты из Самары, создающие музыку в жанре инди-фолк. Звучание группы наполнено особой энергетикой: нежные, мелодичные партии переплетаются с глубокими, проникновенными текстами, которые затрагивают самые тонкие струны души. В их композициях можно услышать отголоски древних сказаний, пересказанных на языке современной музыки. Двери — 19:00.
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