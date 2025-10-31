Swing’N Roll Halloween Ball
ул. Маршала Говорова, 47
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Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Вся нечисть этих болот соберется в едином порыве отпраздновать самый костюмированный праздник в стилях Jump Blues, Rock'N'Roll, Swing и Surf с группами The Smackers, Big Livers и The Reverboards. Двери открываются в 19:00, старт в 20:00. Welcome drink всем пришедшим в костюме (грим и/или костюм обязательны). Билет в день концерта будет 1500р
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