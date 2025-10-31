Вся нечисть этих болот соберется в едином порыве отпраздновать самый костюмированный праздник в стилях Jump Blues, Rock'N'Roll, Swing и Surf с группами The Smackers, Big Livers и The Reverboards. Двери открываются в 19:00, старт в 20:00. Welcome drink всем пришедшим в костюме (грим и/или костюм обязательны). Билет в день концерта будет 1500р