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Swing’N Roll Halloween Ball

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Вся нечисть этих болот соберется в едином порыве отпраздновать самый костюмированный праздник в стилях Jump Blues, Rock'N'Roll, Swing и Surf с группами The Smackers, Big Livers и The Reverboards. Двери открываются в 19:00, старт в 20:00. Welcome drink всем пришедшим в костюме (грим и/или костюм обязательны). Билет в день концерта будет 1500р

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