Вечер, где музыкальная программа изобилует разнообразием жанров: от хип/трип-хопа до техно/хаус ритмов лайвом и с флешек. 20:00 - 20:30 — polly freya live 20:30 - 21:30 — ereec b2b kiryanov 21:30 - 22:00 — rubba fingaz live 22:00 - 23:00 — andrew sprrw live 23:00 - 00:00 — sweet hard 00:00 - 01:00 — stromova alena 01:00 - 02:00 — отпуск Главное правило: act weird. be the weirdest Вход свободный.