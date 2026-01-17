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Sweet Day

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где музыкальная программа изобилует разнообразием жанров: от хип/трип-хопа до техно/хаус ритмов лайвом и с флешек. 20:00 - 20:30 — polly freya live 20:30 - 21:30 — ereec b2b kiryanov 21:30 - 22:00 — rubba fingaz live 22:00 - 23:00 — andrew sprrw live 23:00 - 00:00 — sweet hard 00:00 - 01:00 — stromova alena 01:00 - 02:00 — отпуск Главное правило: act weird. be the weirdest Вход свободный.

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