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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Связи — общение и знакомства

уточняй у организатора

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1600₽
Возраст 18+

Про событие

Социальный нетворкинг и знакомства людей в возрасте 35+ Подойдёт взрослым девушкам и парням, которым: — Хочется общения и новых встреч, а спонтанных компаний стало меньше; — Иногда приходит мысль, что пора бы встряхнуться и расширить круг общения, но как-то не складывается, а приложения для знакомств утомляют; — Важно пополнить ближний круг и найти того, с кем вечером на кухне будет максимально комфортно; — Хочется найти людей для прогулок, поездок, выставок, или других совместных занятий; — Хочется знакомиться с мужчинами и женщинами своего возраста, но классический дейтинг не очень привлекает. Запись в ТГ

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