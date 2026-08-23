Социальный нетворкинг и знакомства людей в возрасте 35+ Подойдёт взрослым девушкам и парням, которым: — Хочется общения и новых встреч, а спонтанных компаний стало меньше; — Иногда приходит мысль, что пора бы встряхнуться и расширить круг общения, но как-то не складывается, а приложения для знакомств утомляют; — Важно пополнить ближний круг и найти того, с кем вечером на кухне будет максимально комфортно; — Хочется найти людей для прогулок, поездок, выставок, или других совместных занятий; — Хочется знакомиться с мужчинами и женщинами своего возраста, но классический дейтинг не очень привлекает. Запись в ТГ