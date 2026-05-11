Связи — социальный нетворкинг и знакомства 33-47 Это прогулки по городу, экотропы, шашлыки, запах сирени и черёмухи, весенняя уборка и новые начинания. Общение — это одна из главных потребностей. Так пусть хорошая компания станет нашим базовым минимумом. Здесь ты имеешь возможность найти спутницу или спутника для всего этого роскошества. Социальный нетворкинг Связи — это супер-способ найти своих людей: тех, с кем можно и продуктивно поболтать и просто классно провести время, не напрягаясь. Формат: все в общем списке, но можно выбирать, с кем хочешь поболтать один на один. Гендерный баланс: не строгий, атмосфера лёгкая и дружелюбная. Обычно приходят, когда: — Просто хочется живого общения без экранов — Хочется попасть в новую тёплую компанию (или легонько пофлиртовать) — Ищешь «своих» людей — тех, с кем сразу есть контакт — Нужна компания для совместного досуга: прогулки, театр, выезды за город — Просто хочется встряхнуться и добавить в жизнь ярких красок и новых историй Стоимость: 1600р. — билет на одного, включён ваучер на бар 2600р. — билет на двоих