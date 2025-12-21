Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда
Про событие
Большой Зал наполнится музыкой, свечами и тайнами. Тебя ждёт целая программа магических развлечений: — Исторические танцы и мастер-классы для новичков — каждый сможет закружиться в магическом вальсе; — Уроки зельеварения и магические мастер-классы — попробуй себя в роли настоящего мага; — Тематические настольные игры и квесты, где ты сможешь раскрыть тайны бала; — Гадания, чтобы приоткрыть завесу будущего; — Атмосферные фотозоны для твоих снимков; — Фудкорт с тематическими угощениями; — Соревнование волшебных школ; — Интерактивные зоны и маркет. Это будет Святочный Бал, где от каждой школы будет выбрано по 5 чемпионов, которые будут сражаться за самый главный приз — Кубок трёх волшебников. Стань частью самого магического праздника зимы. Сюжет бала: https://t.me/potterspb/510 Если ты хочешь выступить: https://vk.com/topic-225108963_49833261 Беседка: https://t.me/+MHqcZtrHiM1hM2My Барахолка: https://vk.com/hpotterspb?w=wall-225108963_11 Галеоны: https://vk.com/hpotterspb?w=wall-225108963_12 Дресс-код: https://vk.com/hpotterspb?w=wall-225108963_13
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи