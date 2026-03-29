Своп комиксов и фигурок
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Приноси всё, что связано с западной гик-культурой: комиксы, артбуки, фигурки, книги в жанре фантастики, диски, костюмы для косплея, приставки, картриджи и многое другое. Правила обмена классические: комикс в твердом переплете меняется на комикс в твердом, диск на диск, фигурка одного размера на фигурку такого же размера и так далее. Обмен бесплатный.
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