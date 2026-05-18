О фильме: Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. Вход: заказ по меню.