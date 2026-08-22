Свободная любовь Серебряного века
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Серебряный век — эпоха экспериментов с социальными нормами, особенно в сфере семьи. Союзы Бриков, Маяковского, Есенина и других отражали не распущенность, а поиски идеальной любви. За бокалом вина поговоришь о страсти, чистоте и «рыцарях», сражающихся за сердца прекрасных дам. Лектор — Нанико Соколова
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