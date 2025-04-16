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Свидание вслепую
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Хочешь испытать новые эмоции и встретить кого-то особенного? Тогда этот вечер знакомств — то, что нужно. Это возможность познакомиться с новыми людьми и, возможно, найти свою вторую половинку. Что тебя ждет: -Увлекательные знакомства без предвзятости, -Интересные задания и игры для разогрева общения, -Уютная атмосфера и расслабляющая музыка, -Возможность пообщаться с множеством интересных людей, -А также легкие напитки. Как это работает: -Забронируй себе место заранее, оплатив участие. -Приходи в указанное место, где будешь встречаться с разными участниками в непринужденной обстановке. -Участвуйте в мини-играх и обсуждениях, чтобы познакомиться с другими участниками. -В конце вечера сможешь обменяться контактами с теми, кто тебе понравился. Для кого: Для всех, кто открыт к новым знакомствам и готов к приключениям. Как участвовать: - Купить билет - Прийти с хорошим настроением и готовностью к новым знакомствам. Количество мест ограничено. По всем вопросам: https://t.me/mashaaa_ro
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