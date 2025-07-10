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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Свидание на сапах

уточняй у организатора

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5000₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Утро тишины или вечер закатов — выбирай своё идеальное время Хочется чего-то особенного? Подари друг другу незабываемое свидание — на воде, среди природы, только вы и гладь воды. Что тебя ждёт: — Сап-прогулка вдвоём по живописному маршруту — Тишина утра или мягкое вечернее солнце — Возможность остановиться, отдохнуть и просто быть рядом — Уютный плед, лёгкий пикник и момент, который хочется запомнить — Идеальный кадр для фото, который не требует поз Локация: Каменный остров / Оредеж / Лахта / Центр (уточняется при записи) Промокод КАВЁР, назови и посмотри, что получится) Бронирование обязательно — количество пар ограничено Как попасть: напиши в тг: https://t.me/all_sup_spb Помогут подобрать лучшее время и маршрут

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