Возраст 14+
Необычное
Про событие
Утро тишины или вечер закатов — выбирай своё идеальное время Хочется чего-то особенного? Подари друг другу незабываемое свидание — на воде, среди природы, только вы и гладь воды. Что тебя ждёт: — Сап-прогулка вдвоём по живописному маршруту — Тишина утра или мягкое вечернее солнце — Возможность остановиться, отдохнуть и просто быть рядом — Уютный плед, лёгкий пикник и момент, который хочется запомнить — Идеальный кадр для фото, который не требует поз Локация: Каменный остров / Оредеж / Лахта / Центр (уточняется при записи) Промокод КАВЁР, назови и посмотри, что получится) Бронирование обязательно — количество пар ограничено Как попасть: напиши в тг: https://t.me/all_sup_spb Помогут подобрать лучшее время и маршрут
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