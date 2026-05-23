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Светский обед: правила хорошего тона

Павлова, Конюшенная площадь, 2Г

Начало:

Завершение:

6990₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Хочешь чувствовать себя уверенно за любым столом? А если это будет не скучная лекция, а обед-практика, где всё можно сразу применить? – Разберёшься в назначении столовых приборов; – Научишься уверенно вести себя за столом и избегать неловких ситуаций; – Поговоришь о правилах посадки и невербальных сигналах; – Освоишь тонкости сервировки; – На практике отработаешь подачу и употребление блюд; – Узнаешь нюансы, которые сразу выдают хороший вкус и воспитание. Меню: – Салат с ростбифом, печёным перцем и соусом тонато; – Голубцы из краба и креветок с соусом берр блан; – Куриный бульон с пастрами и домашней лапшой; – Вода; – Чай/кофе Ведёт встречу: преподаватель по этикету Надежда Коломацкая.

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