Хочешь чувствовать себя уверенно за любым столом? А если это будет не скучная лекция, а обед-практика, где всё можно сразу применить? – Разберёшься в назначении столовых приборов; – Научишься уверенно вести себя за столом и избегать неловких ситуаций; – Поговоришь о правилах посадки и невербальных сигналах; – Освоишь тонкости сервировки; – На практике отработаешь подачу и употребление блюд; – Узнаешь нюансы, которые сразу выдают хороший вкус и воспитание. Меню: – Салат с ростбифом, печёным перцем и соусом тонато; – Голубцы из краба и креветок с соусом берр блан; – Куриный бульон с пастрами и домашней лапшой; – Вода; – Чай/кофе Ведёт встречу: преподаватель по этикету Надежда Коломацкая.