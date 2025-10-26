Встреча, посвящённая столовому этикету, знакомит с историей и традициями светских завтраков, в том числе воскресных, вдохновляет эстетикой столовых предметов, веселит нелепыми ситуациями из жизни и в игровой манере, на практике учит тонкостям сервировки стола. Что будешь делать?! — разгадаешь загадку, откуда-таки взялся культ завтраков; — узнаешь о классических и самых необычных завтраках прошлого и настоящего у разных сословий и национальностей; — познакомишься с великими мужчинами и женщинами, кто изобрёл известные всем блюда; — откроешь историю круассанов, яиц пашот, гурьевской каши и т.д.; — разберёшься в тонкостях сервировки и научишься наслаждаться завтраком по всем правилам столового этикета; — поделятся казусными ситуациями из жизни завтраков; — сыграешь в игру с призами на знание столового этикета. В меню: Яйцо «Бенедикт» с лососем; Каша «Гурьевская»; Сырники со сметаной; Морс; Чай/кофе на выбор.