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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Светские тусовки: о развлечениях Северной столицы XIII-XIX веков

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Увлекательное путешествие в прошлое: узнаешь, как проводили время представители высшего света Петербурга, а главное, где и с кем. Петербург это город, где кипят страсти: горожане чинно фланируют по городу, пляшут до утра на балах, проигрывают в карты имения и бриллианты, стреляются на дуэлях, жарко спорят о политике и искусстве в роскошных салонах петербургских светских львиц, и даже вызывают духов. Сколько стоило собраться на бал красавице пушкинской эпохи? Много ли можно было проиграть в карты — состояние, имение, жену? При каких обстоятельствах встретились Гудини и Менделеев и при чем тут столоверчения? Об этом и многом другом ты и узнаешь на лекции. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Круассан с лососем под соусом Голландез Меню №2 — Брускетта с мортаделлой и скремблом Меню №3 — Сырники с пряной вишней и обожжённой сметаной — Напиток: апероль шприц / игристое вино / кофе или чай

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