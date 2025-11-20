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Свет и тень джаза: Посвящение Билли Эвансу

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт погружение в жизнь и творчество пианиста Билла Эванса, одной из наиболее значимых фигур в джазовой истории XX века. Рассказ о жизни гениального джазмена и его музыка прозвучат в исполнении Дмитрия Кузнецова The Little Big Band. Этот концерт — не просто дань уважения великому композитору и пианисту, но и возможность соприкоснуться с его душой через творчество музыканта. Дмитрий Кузнецов The Little Big Band исполнят избранные камерные произведения пианиста-новатора и помогут приоткрыть тайны его душевного мира. Об исполнителях: Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band — джазовый проект из Санкт-Петербурга, созданный в 2023 году джазовым и классическим пианистом, аранжировщиком, победителем международных конкурсов Дмитрием Кузнецовым. Бэнд-лидер собирает различные составы, приглашая в проект лучших музыкантов Петербурга и Москвы: от камерных трио и квартета до биг-бэнда и симфо-джазового оркестра. В репертуаре коллектива авторские аранжировки величайших творений джазовой эпохи (от Луи Армстронга и Гленна Миллера до Чарли Паркера и Чика Кориа), а также мировые хиты, советские песни и классическая музыка в джазовой обработке.

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