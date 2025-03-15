Художница Света Носова прокладывает свой творческий путь по звездам. Солнечный блик, лунный свет, яркая идея — «сверкающие точки» становятся ориентирами и приводят в движение внешний и внутренний мир. Творческий поиск Светы Носовой — это поиск внутреннего ритма и собственного художественного характера. Важной частью этого процесса являются эксперименты с цветом и материалами. Так художница проходит путь от фигуративной живописи к абстракции, от ярких цветных композиций к монохромным, от разнообразия форм и элементов к сдержанному минимализму. Экспозиция объединит два раздела и два кураторских взгляда, но это не противопоставление «тогда» и «сейчас». Как и последние находки художницы не являются финальной точкой, но лишь частью непрерывного пути. Время работы: пн-вт: выходной ср-пт: 16.00 — 20.00 сб-вс: 12.00 — 20.00