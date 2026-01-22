Сверкает мир, полный магических явлений
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 32
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Вспомнишь сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, где волшебство смешивается с реальностью, а время предполагает переход во вневременное. Обсудишь основные мотивы, а после соберёшь свой, полный магических явлений, коллаж.
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