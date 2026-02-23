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  1. Санкт-Петербург
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Свари своё пиво

Курляндская улица, 49

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты будешь варить Wit beer — бельгийское пшеничное пиво с цедрой апельсина и кориандром (аналог: Хугарден, Бельгиан Бланш). Ты пройдёшь все этапы зернового пивоварения своими руками: от помола солода до постановки на брожение. Во время пауз предусмотрена дегустация (4 литра пива разных сортов) и лёгкие закуски под пиво. Через месяц, когда пиво будет готово, каждый участник заберёт 2 литра своего пива. Продолжительность мастер-класса — 4 часа.

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