На мастер-классе ты будешь варить Wit beer — бельгийское пшеничное пиво с цедрой апельсина и кориандром (аналог: Хугарден, Бельгиан Бланш). Ты пройдёшь все этапы зернового пивоварения своими руками: от помола солода до постановки на брожение. Во время пауз предусмотрена дегустация (4 литра пива разных сортов) и лёгкие закуски под пиво. Через месяц, когда пиво будет готово, каждый участник заберёт 2 литра своего пива. Продолжительность мастер-класса — 4 часа.