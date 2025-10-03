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Сварга

Рассвет
Арсенальная улица, 2

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Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Сварга, на протяжении более четверти века, занимает особое место в жанре отечественного фолк-метала, сочетая в себе элементы традиционной народной музыки и современной металлической эстетики. Их творчество характеризуется не только неповторимым звучанием, но и глубокой насыщенной атмосферой, оказывающей мощное воздействие на слушателя. В текстах песен группы прослеживается символизм, отражающий настроение природы, древние верования и традиции предков, что делает их творчество важным культурным артефактом. Каждый альбом Сварги представляет собой многослойное художественное произведение, погружающее слушателя в атмосферу магии и эмоций, создавая уникальное пространство для эстетического и интеллектуального переживания. Живые выступления группы отличаются особой энергетикой, где инструментальные партии звучат атмосферно, а харизматичность участников усиливает общее впечатление. 3 октября 2025 года группа Сварга отметит 20-летие своего культового альбома «Огни на курганах» в клубе Рассвет. В рамках этого события будет исполнена большая часть композиций с данного релиза, что станет важным культурным событием, подчёркивающим значимость их творчества и его влияние на музыкальную сцену.

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