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Сустейн шоу (кейс)

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сустейн шоу(кейс) — это то, что заставит тебя «продолжать» 4 группы, что сыграют для тебя бесконечно крутые свои песни. Пока! (СПб) midwest/pop-punk Хей, Оливер (МСК) emo-pop/post-hardcore Дедовский свитер (СПб) emo/shoegaze Пятна! (СПБ) emo-pop/modern blues

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