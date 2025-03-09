Сустейн шоу(кейс) — это то, что заставит тебя «продолжать» 4 группы, что сыграют для тебя бесконечно крутые свои песни. Пока! (СПб) midwest/pop-punk Хей, Оливер (МСК) emo-pop/post-hardcore Дедовский свитер (СПб) emo/shoegaze Пятна! (СПБ) emo-pop/modern blues