[отменено] Superheroes
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
VNVNC превратится в настоящую штаб-квартиру и это твой шанс перевоплотиться в своего самого любимого супергероя. Готовь свой лучший костюм или образ героя/злодея, ведь эта ночь обещает быть нереально мощной. Тебя ждёт комьюнити супергероев и суперзлодеев, поле битвы на танцполе и место силы перед новыми подвигами на баре. FC/DC На входе могут попросить оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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