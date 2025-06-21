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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Superheroes

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

VNVNC превратится в настоящую штаб-квартиру и это твой шанс перевоплотиться в своего самого любимого супергероя. Готовь свой лучший костюм или образ героя/злодея, ведь эта ночь обещает быть нереально мощной. Тебя ждёт комьюнити супергероев и суперзлодеев, поле битвы на танцполе и место силы перед новыми подвигами на баре. FC/DC На входе могут попросить оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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