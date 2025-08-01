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Питерский сольник «Супергруппы» (из участников заслуженных групп независимой московской гитарной сцены — Cruel Tie, Mad Pilot, «Ада») Песни про спорт и алкоголь, расширенная программа. Три голоса, две гитары (если бас не считать гитарой) и один на всех факен рок-н-ролл.
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