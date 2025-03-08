Если начать вечер хочется в красивой атмосфере за бокалом игристого и свежих сплетен — вам с подружками в Апарты. Из колонок запоют Карди Би, Бритни Спирс и Инстасамка! В этот вечер устроят розыгрыш подарков, подготовят спешл-коктейль по мотивам Секса в большом городе. За пультом будут: Vishnevskaya / 5hirman Бронь столов по ссылке.