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Sumorota/Суморота: новый код традиции

Циферблат
набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Коллектив, который сегодня, скорее, можно назвать музыкальной лабораторией, где традиционное исполнение фольклора проходит через фильтры современной электроники и превращается в новое звуковое полотно. Аутентичные мотивы народов России и мира переплавляются в экспериментальную форму, где рядом соседствуют драм-машина и сэмпл-архивы, многоголосие и синтезаторные ландшафты. Каждая песня имеет свою драматургию: от крафтового вокального саунда до плотной электронной текстуры. Главная установка группы — свобода жанра, открытость к смелым музыкальным решениям и возможность сочетать в своём звучании самые непредсказуемые приёмы.

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