Коллектив, который сегодня, скорее, можно назвать музыкальной лабораторией, где традиционное исполнение фольклора проходит через фильтры современной электроники и превращается в новое звуковое полотно. Аутентичные мотивы народов России и мира переплавляются в экспериментальную форму, где рядом соседствуют драм-машина и сэмпл-архивы, многоголосие и синтезаторные ландшафты. Каждая песня имеет свою драматургию: от крафтового вокального саунда до плотной электронной текстуры. Главная установка группы — свобода жанра, открытость к смелым музыкальным решениям и возможность сочетать в своём звучании самые непредсказуемые приёмы.