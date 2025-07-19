Вечеринка для тех, кто не успевает за ходом времени и чувствует, что лето ускользает сквозь пальцы. В эту ночь восполнят все непрожитые моменты этого лета в самой красивой локации с видом на залив. Два зала для танцев и активностей, терраса — для разговоров и отдыха. Море, цветы, тёплое дуновение ветра, музыка, насыщенная программа и люди — всё, чтобы остановиться, заметить жизнь и оставить это лето в памяти навсегда. Program: — DJ SETS (breakbeat, house, techno, dancehall, 00’s, electro). Каждый час — разное настроение. Ты успеешь и меланхолично подвигаться под Yung Lean, Lana Del Rey и FKA Twigs, и попеть любимые треки из нулевых, и даже слиться с ритмом лёгкого техно. — Бирпонг Расписание: 1:00-5:00 — зона интерактивов и игр на знакомства 1:00-4:30 — таро зона 1:00-5:00 — тату зона 23:59-5:00 — secret zone 1:20-2:00 — бирпонг 2:00 — perfomance от KASSON 2:30 — награждение за лучшие образы FC 18+ (вход только по паспорту/правам). DC: лето, лёгкость, цветы, пастельные оттенки.