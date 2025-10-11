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Сумерки

лофт Явление, проспект Обуховской Обороны, 105

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Сумерки опускаются на город… Где-то между светом и тьмой открывается новый сезон клуба 52. Вампиры или оборотни? Выбирай свою стаю — и приходи. Будет: — пицца (даже бессмертные не устоят); — конкурсы (сразишься без крови, но с азартом); — музыка из фильмов; — фотозона (проверь, видно ли тебя на снимках). Регистрация обязательна, вход — донат. Вечность начинается с первого шага…

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