Сумерки
лофт Явление, проспект Обуховской Обороны, 105
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Еда
Про событие
Сумерки опускаются на город… Где-то между светом и тьмой открывается новый сезон клуба 52. Вампиры или оборотни? Выбирай свою стаю — и приходи. Будет: — пицца (даже бессмертные не устоят); — конкурсы (сразишься без крови, но с азартом); — музыка из фильмов; — фотозона (проверь, видно ли тебя на снимках). Регистрация обязательна, вход — донат. Вечность начинается с первого шага…
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи