Сумерки опускаются на город… Где-то между светом и тьмой открывается новый сезон клуба 52. Вампиры или оборотни? Выбирай свою стаю — и приходи. Будет: — пицца (даже бессмертные не устоят); — конкурсы (сразишься без крови, но с азартом); — музыка из фильмов; — фотозона (проверь, видно ли тебя на снимках). Регистрация обязательна, вход — донат. Вечность начинается с первого шага…