Исторический центр Петербурга на 95 процентов состоит из доходных домов. За их фасадами — удивительные парадные. Но самое интересное всё же скрыто от посторонних глаз. Петербургские квартиры — отдельный мир. Попадая в некоторые из них, словно на машине времени переносишься в другую эпоху, дореволюционную. Это мероприятие позволит погрузиться в уникальный исторический быт проживания Петербурга рубежа XIX—XX столетий, увидеть настоящее богатство архитектурного наследия города и ощутить вкус традиционного русского гостеприимства. В программе: — Посещение одной из уникальных квартир старого Петербурга. — Традиционный русский стол с блюдами домашней кухни. — Рассказ гида о повседневной жизни обитателей петербургских доходных домов конца XIX — начала XX веков. — Осмотр внутреннего убранства комнат, атмосферы прошлых времён, стиля интерьера, особенностей архитектуры эпохи модерн. — Раскрытие историй жителей дома, академической среды и культурной жизни города того времени. Перед парадной тебя будет ожидать администратор, подготовь билеты заранее.