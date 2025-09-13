Субурра
Транспортный Переулок 10А
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от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Пройдёшься от мрачного хип-хопа под биты до гаражного панка под грязные гитары. Ребята сыграют мрачное старое и светлое новое. Посмеёшься и поплачешь. Потанцуешь и погрустишь. Возьми паспорт.
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