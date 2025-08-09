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Двигайся на утренних вайбах as always! По сет листу обещают наколдовать тебе лютого летнего позитива, помиксуют русские и зарубежные треки для баланса кофетусовочной вселенной. * на этом субботнике можно будет выиграть билет на августовские ночные вечеринки при заказе напитка. Program: * DJ SETS * DIY-зона — создаем открытки на память из журналов и вырезок * Стол намерений * Спешл-напитки * Нетворкинг * Чилл-зона на старинном балконе * Фотошутинг * Зона с настольными играми
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