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Суббота в Santa Barbara Club

Santa Barbara Club
ул. Казанская 7

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Никаких неожиданностей, аналогичных снегу в середине августа, в районе Казанской, 7 в эту субботу не планируется. Прогноз стабильный: на хаус-террасе — тёплый, временами хорошо прогревающий house; в караоке-холле — яркие песни, перемежающиеся с вихревыми потоками танцев. Santa Barbara House-Terrace Saturday Line-Up: — Renat — Dmitry Hotline — Termit Старт: 23:00. Действует фейс-контроль и дресс-код. Зарезервировать столик можно по телефону. Оплата на входе или при резервировании стола по номеру телефона.

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