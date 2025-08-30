Никаких неожиданностей, аналогичных снегу в середине августа, в районе Казанской, 7 в эту субботу не планируется. Прогноз стабильный: на хаус-террасе — тёплый, временами хорошо прогревающий house; в караоке-холле — яркие песни, перемежающиеся с вихревыми потоками танцев. Santa Barbara House-Terrace Saturday Line-Up: — Renat — Dmitry Hotline — Termit Старт: 23:00. Действует фейс-контроль и дресс-код. Зарезервировать столик можно по телефону. Оплата на входе или при резервировании стола по номеру телефона.