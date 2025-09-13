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Suanda Music 500 «New Reality»

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1299₽ до 9999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль Suanda Music празднует 500 юбилейный эпизод под названием «New Reality». Впервые на Suanda Music выступит специальный иностранный гость Philippe El Sisi и хедлайнеры фестиваля: Roman Messer и Aurosonic, а так же ведущие отечественные артисты: Michael Milov, AlexSo, Tim Air, ThoBa и Februm.

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Комментарии

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Андрей
2 сентября 2025, 07:36

Всем привет 👋 Предлагаю перед тусээ встретиться в баре-пабе Пре/пати так сказать 😁 ,у кого есть желание пишите мне в тг:v0102v Добавлю вас в чат желающих

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