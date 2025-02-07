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Стужа Фолк Фест

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Третий год подряд «Стужа» собирает знаковые коллективы жанра под одной крышей, чтобы устроить настоящий жаркий праздник, в то время, когда за пределами клуба лютует трескучий февральский мороз. Диапазон оттенков фолк-музыки в этом году будет представлен необычайно широко, а выступающие коллективы уже с нетерпением ждут возможности отыграть свои ярчайшие и мощнейшие сеты. Программа фестиваля обещает быть действительно насыщенной; пора набираться сил уже сейчас, ведь для тебя выступят: Грай, Woodscream, Мещера и Aeterna. Невероятная энергетика, красота музыки, чарующие живописные образы и лучшие композиции от лидеров отечественной фолк-метал сцены.

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