Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: «Студия 54» была самым популярным клубом Нью-Йорка. Случайно попасть туда было невозможно. Но оказавшись однажды, ты хотел остаться навсегда. Это история о знаменитом вертепе и его людях. О простом парне, чудом оказавшемся здесь; о наркотиках и беспорядочном сексе; о попытках заставить мечты сбыться любой ценой. Об оборотной стороне славы, о любви и разочарованиях, а также о последствиях всего этого.