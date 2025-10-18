Student Night. Day 2
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сессия ещё не закончилась, но уже пора менять конспекты на танцы, а лекции — на DJ-сеты. Расписание пар: • Барная практика • Факультатив по танцам до утра • Фото зачёт для соцсетей • Лабораторная по созданию атмосферы С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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